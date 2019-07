L'IGN autorise les contributeurs OSM à utiliser ses images aériennes pour contribuer

Lors de l'ouverture du State Of The Map France à Clermont-Ferrand, OSM France et l'IGN ont signé une convention autorisant désormais les contributeurs OpenStreetMap à utiliser les images aériennes de l'IGN (la BD Ortho) pour contribuer à OSM.

"L’IGN souhaite mettre à la disposition d’OSM-FR ses ressources d’orthophotographies afin que la communauté des contributeurs OpenStreetMap améliore les données OpenStreetMap sur le territoire français."

C'est un pas symbolique et important qui vient s'ajouter à la signature l'an passé du partenariat sur la Base Adresse Nationale.

L'IGN confirme ainsi son intérêt pour notre projet collaboratif.

L'accès aux images aériennes de l'IGN va permettre aux contributeurs OSM de s'appuyer sur des images récentes et d'avoir une cohérence géométrique forte avec le reste du Référentiel à Grande Échelle (RGE).

Il va aussi permettre la création d'outil de contribution autour de la BAN qui permettront de contribuer directement et dans OSM et dans la BAN dans un total respect des licences.

OSM France va mettre en place un service dédié facilitant l'accès tout en s'assurant du respect des termes de cette convention (voir pièce jointe).

L'accès depuis JOSM se fait en ajoutant la couche suivante: tms[19]:http://proxy-ign.openstreetmap.fr/bdortho/{zoom}/{x}/{y}.jpg

et depuis iD sur le site openstreetmap.org: https://proxy-ign.openstreetmap.fr/bdortho/{zoom}/{x}/{y}.jpg